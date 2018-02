Willy en Georgette zijn diamanten koppel 23 februari 2018

In de P.M. De Vloostraat in Kortemark kregen Willy Baeckelandt en Georgette Debusschere het bezoek van het gemeentebestuur voor hun diamanten huwelijk. Willy, 83 jaar, afkomstig uit Werken en Georgette, 81 jaar, afkomstig uit Hooglede leerden elkaar kennen op de kermis tijdens een dansfeest. Op 24 januari 1958 stapten Willy en Georgette in het huwelijksbootje. Willy was vlasbewerker bij de firma Deprez en Georgette werkte eerst in een jutefabriek en later zorgde ze voor de kinderen en voor het huishouden. Het koppel kreeg vijf kinderen: Geert, Philiep, Kris, Anja en Katia, acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Willy en Georgette maakten vroeger graag een uitstapje met de wagen en werkten graag in de tuin. Nu genieten ze nog enkel van het zonnetje.











(COGHE)