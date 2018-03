Wielrenners vallen door oliespoor JELLE HOUWEN

Enkele beloftenrenners in de Handzame Challenge, onderdeel van de wielerwedstrijd Bredene-Handzame Classic, zijn gisteren kort na de middag zwaar ten val gekomen. In de Torhoutstraat in Kortemark lag een oliespoor, waardoor de weg er erg glad was. Enkele wielrenners kwamen ten val, van wie één zwaar geraakt werd. De jongeman werd met enkele breuken overgebracht naar het ziekenhuis. Andere deelnemers liepen schaafwonden op. De brandweer kwam het oliespoor reinigen.