Whiskyclub herdenkt mentor met tasting 02 maart 2018

De Lichterveldse whiskyclub Whiskypedia heeft wijlen Marc Vandenberghe van wijn- en whiskyhandel Sint-Antonius in Werken herdacht met een whiskytasting. In hun nieuwe clublokaal in de Zwevezelestraat proefden ze zeven favorieten van Marc Vandenberghe. "Marc was ons grote voorbeeld toen we vijf jaar geleden met de club begonnen. Eind vorig jaar was hij nog aanwezig op onze whiskybeurs in De Zwaan, ook al was de kanker toen al ver gevorderd", legt voorzitter Jurgen Deparck uit.





Intussen wordt de wijn- en whiskyhandel in Werken verder uitgebaat door weduwe Christine, maar dat doet ze niet alleen. Elke zaterdag wordt Christine bijgestaan in de zaak door een whiskykenner uit de brede kennissenkring van Marc.





(SVR)