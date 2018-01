Werken Zarrenstraat lopen vertraging op 20 januari 2018

De werken in de Zarrenstraat zullen ten vroegste tegen Pasen afgerond zijn. Schepen van Openbare Werken Johan Braem (Open Vld) zegt dat het wer niet meezat. "Enkele weken geleden moesten we wachten met de boringen onder de sporen en ook de hevige regenval voor Kerstmis veroorzaakte problemen. We hopen tegen Pasen klaar te zijn, maar zelfs dat wordt niet eenvoudig." (SVR)