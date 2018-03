Werken aan Staatsbaan 16 maart 2018

Het opbreken van de Staatsbaan in Zarren, om er de rioleringen te vernieuwen, start maandag. Eerst is de kant van het Zarrenplein aan de beurt, waarna de kant van de kerk onder handen genomen wordt. Voor beide helften van de rijweg wordt telkens een week werk geschat. Tijdens de werken zal de Staatsbaan nog steeds in beide richtingen gebruikt kunnen worden, weliswaar met behulp van tijdelijke verkeerslichten aan het kruispunt. (SVR)