Wellicht winkelketens op komst naast Aldi 23 maart 2018

02u47 0

De kans is groot dat er straks één of meerdere nieuwe supermarkten bijkomen in Handzame. Eerder dit jaar liep er een stedenbouwkundige aanvraag binnen bij de gemeente voor de bouw van drie nieuwe grote winkelruimtes naast de bestaande site van Aldi langs de Staatsbaan. Door welke winkelketens of handelaars die winkelruimtes ingevuld zullen worden, is op dit moment nog niet duidelijk. (SVR)