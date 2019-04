Wegenwerken aan kruispunt Ichtegemstraat en Koekelarestraat Timmy Van Assche

16 april 2019

20u17 0 Kortemark Vanaf dinsdag 22 april wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Ichtegemstraat en Koekelarestraat. De werken zouden tot eind mei duren.

In een eerste fase wordt de kasseistrook langs de Ichtegemstraat aangepakt. Er is doorgang in alle richtingen, ter hoogte van de werfzone gebeurt de doorgang evenwel beurtelings. Tijdens de tweede fase wordt de Koekelarestraat afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Ichtegemstraat. Op dat moment worden er omleidingen ingesteld. Voor vrachtwagens geldt in beide richtingen een omleiding via de Kortemarkstraat en Diksmuidebaan. Het overige verkeer kan via de Vinkaertstraat van de Koekelarestraat naar de Ichtegemstraat en via de Markhovestraat van de Ichtegemstraat naar de Koekelarestraat.