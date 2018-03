Wateroverlast door zware regenval 12 maart 2018

02u37 0

Door de zware regenval van zaterdagnacht onstond gisteren op tal van plaatsen wat wateroverlast. Dat was ook het geval in Kortemark, waar de weides naast de N35, die als natuurlijk buffer dienen, snel onderliepen. Daardoor kwam echter ook de Aarsdamstraat, aan het brugje over de beek blank te staan. De straat werd afgesloten en de brandweer moest de zware debietpomp laten aanrukken om erger te voorkomen. (JHM)