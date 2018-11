Waterlek door boiler 24 november 2018

De brandweer van Kortemark werd donderdagavond iets voor 21 uur opgeroepen voor wateroverlast in de Doornstraat. Een boiler in een kelder was er om onduidelijke redenen gesprongen. Dat veroorzaakte redelijk wat overlast. De brandweer moest het water wegpompen.





(JHM)