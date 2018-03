Wagen van verwarde man (90) brandt volledig uit 30 maart 2018

02u35 0 Kortemark Een 90-jarige verwarde man uit Kortemark beleefde woensdagnacht de schrik van zijn leven in Koekelare.

R.V.D.E. lijdt aan beginnende dementie en was rond 3 uur opgestaan om naar de Thuiszorgwinkel te gaan. Die ligt normaal in Diksmuide of Roeselare maar de bejaarde man reed verkeerd en belandde zo rond 3.30 uur in de Zuidstraat in het centrum van Koekelare. Daar schrok hij op toen hij plots rook zag komen vanonder zijn motorkap. Nauwelijks enkele seconden later, terwijl hij nog aan het rijden was, schoten de vlammen al uit zijn auto. R.V.D.E. probeerde zelf nog te vlammen te doven met zijn handen maar liep daarbij brandwonden op.





De brandweer werd daarop gebeld, maar nog voor die aankwamen schoten al twee meter hoge vlammen uit de Volvo V40. De brandweer begon meteen te blussen maar het was een verloren zaak. De wagen brandde compleet uit. Ook de straat liep brandschade op door de immense hitte die verspreid werd.





De oorzaak van de brand ligt mogelijk bij het feit dat R.V.D.E. het hele traject aflegde terwijl zijn handrem grotendeels opgetrokken was. Dat leidde tot oververhitting en brand. Die oorzaak is evenwel niet helemaal zeker. Na de brand werden de restanten van de auto getakeld en moest de baan schoon gespoten worden. R.V.D.E. werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Daar wordt bekeken welke opvang de man nodig heeft. Het is niet duidelijk of hij terug naar huis kan gaan. (JHM)