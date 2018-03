Wagen op dak in gracht 12 maart 2018

Langs de R34, de oprit naar de autosnelweg E403 in Torhout, belandde een vrouw zaterdagnacht met haar wagen in de gracht. De 59-jarige M.B. uit Kortemark verloor rond 2 uur aan kilometerpaal 5.7 de controle over haar stuur, reed een boompje af en belandde op haar dak in de gracht. De brandweer werd opgeroepen om de vrouw te bevrijden maar ze kon op eigen kracht de wagen verlaten. De vrouw raakte niet gewond maar legde wel een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd voor 6 uren ingehouden. (JHM)