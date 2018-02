Wagen ingereden op truck 03 februari 2018

Op de Staatsbaan kwam het gisterenochtend om 7 uur tot een kopstaartbotsing , ter hoogte van het tankstation Desimpel. De 47-jarige metselaar K.P. uit Torhout reed er met zijn voertuig in op een vrachtwagen. Bij het ongeval raakte hij lichtgewond aan het hoofd. De bestuurder werd met een ziekenwagen weggevoerd. De vrachtwagenchauffeur liep geen verwondingen op. De schade aan de personenwagen is aanzienlijk en moest getakeld worden. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de Staatsbaan. Op die plaats gebeurden al verschillende malen eerder ongevallen. (JHM)