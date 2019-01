Wagen belandt tegen gevel JHM

08 januari 2019

15u21 0

In de Esenstraat in Zarren is maandagavond rond 22.15 uur een ongeval gebeurd. K.J, een 24-jarige jongeman uit Diksmuide, wilde via de Esenweg van zijn werk naar huis rijden. Vlak bij de kerk van Zarren liep het echter fout. De jongeman verloor de controle over het stuur van zijn wagen en belandde met de achterbumper van het voertuig tegen de gevel van een woning. De woning liep bij het ongeval lichte schade op. K.J geraakte niet gewond.