Waarschuwing voor verkoper van luchtfoto's 02u58 0

Verschillende bewoners van Kortemark, Handzame en Zarren kregen de afgelopen dagen bezoek van een opdringerige man, een struis gebouwde veertiger, die luchtfoto's komt verkopen. Gisterenochtend en dinsdagavond ging de verkoper nog rond in de Amersveldestraat, Groenestraat en langs de Staatsbaan.





De klachten van de bewoners zijn haast allen identiek: een opdringerige verkoper die koste wat kost binnen wil raken en zijn foto's aan woekerprijzen verkoopt. Daarbij lijkt hij bij iedereen een ander tarief te hanteren. Zo vroeg hij bij de ene inwoner 160 euro, bij anderen zelfs tot liefst 500 euro.





"Als we vertelden dat we geen interesse hadden, of hem zeiden dat de foto's al van jaren geleden dateren werd hij erg opdringerig en arrogant", melden bewoners.





"En al zeker als we een visitekaartje of vergunning vroegen."





De man komt ook vaak 's avonds laat langs, rond 21 uur. Een aantal van hen noteerden uit voorzorg de nummerplaat.





"We kregen nog geen meldingen maar de politie roept iedereen op tot de nodige waakzaamheid en goed op te letten bij wat je koopt aan de deur", zegt korpschef Johan Geeraert. (JHM)