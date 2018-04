Vuurfeest op motte Vrouw Hille Wal 28 april 2018

Morgen, zondag, om 20 uur wordt langs de Steenstraat in Werken een strooien pop in brand gestoken. Het gaat om een project van Poperings kunstenaar Sven Verhaeghe. In samenwerking met de dienst cultuur van Kortemark gaat Verhaeghe enkele rituelen houden op de erfgoedsite Vrouw Hille Wal, waarna een grote pop verbrand wordt. De verbranding van de pop symboliseert de start van nieuw leven en past binnen een traditie die teruggaat tot bij de Kelten, die ook al het begin van de lente vierden met een vuurfeest. De pop wordt in brand gestoken bij het vallen van de avond. Iedereen is welkom. (SVR)