Vrouw reed door rood licht bij ongeval 26 juli 2018

De oorzaak van de zware botsing op het kruispunt van de Hoogledestraat en de Staatsbaan in Kortemark dinsdagochtend ligt wellicht bij het feit dat de bestuurster van een Renault Clio door het rood licht reed. "Die vrouw kwam van de richting van het centrum en stak het kruispunt over", zegt de bestuurder van de Peugeot 807 die bij het ongeval betrokken was. "Ik had groen licht en reed door. In mijn ooghoek zag ik haar komen en probeerde ik een ongeval nog te ontwijken. Maar zij knalde tegen mijn aanhangwagen aan en tolde daarna om haar as. Mijn aanhangwagen is volledig vernield, hoe het mijn auto is gesteld weet ik nog niet." Bij het ongeval raakte de vrouw lichtgewond. Er was veel verkeershinder op de het kruispunt want de brandweer moest de weg vrijmaken. (JHM)