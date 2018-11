Vrouw knalt met wagen tegen boom op Staatsbaan SIEBE DE VOOGT

25 november 2018

Op de Staatsbaan in Kortemark is zondagmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Een 72-jarige bestuurster uit Tielt reed rond 10.45 uur richting Zarren toen ze op een recht stuk weg de controle over haar stuur verloor. Ze raakte van de weg af en knalde tegen een boom. De vrouw zat met haar voeten gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Uiteindelijk werd ze overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Ze was bij bewustzijn en verkeerde niet in levensgevaar. Door het ongeval was de Staatsbaan een uur afgesloten, tot de wagen getakeld werd.