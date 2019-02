Vrouw gewond na botsing tussen twee wagens, twee kinderen in shock JHM

20 februari 2019

Op het kruispunt van de Ruytershoekstraat met de Kruisstraat in Zarren raakte een vrouw woensdagmiddag gewond bij een botsing tussen twee wagens. Twee kinderen die in de wagen zaten bleven ongedeerd maar waren wat in shock. Het ongeval gebeurde rond 16.30 toen een van de twee wagens geen voorrang verleende. Een kleine bestelwagen raakte daarbij achteraan zwaar beschadigd en eindigde net niet tegen een elektriciteitspaal. Een ambulance kwam ter plaatse om de gewonde vrouw, die vooral veel rugpijn had, naar het ziekenhuis te brengen. Ook de twee kinderen werden opgevangen. De politie kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen.