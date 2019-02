Vrouw (52) besteelt hulpbehoevende bejaarde voor 40.000 euro tijdens relatie met zijn zoon Bart Boterman

26 februari 2019

Kortemark Een 52-jarige vrouw uit Kortemark diende zich dinsdagmorgen voor de Veurnse strafrechter te verantwoorden voor de diefstal van 38.500 euro van de rekening van een hulpbehoevende bejaarde man. De vrouw kende de pincode van zijn bankkaart omdat ze een relatie had met de zoon. Ze ging geregeld inkopen doen of naar de apotheek voor vader, al bleek dat niet alleen uit liefdadigheid. Beklaagde Ann V. stuurde haar kat naar de rechtbank.

Het stelselmatig plunderen van de bankrekening was niet het enige feit waarvoor de vrouw terecht stond. De feiten kwamen aan het licht toen er een twintigtal briefjes van vijftig euro verdwenen waren uit een kistje in het huis van de bejaarde man. Toen hij in de richting van Ann V. aan het denken was als verdachte, vroeg hij haar om de uittreksels van zijn bankrekening.

“Daarop besloot ze de uittreksels te vervalsen en toonde ze een foutief saldo. Ze probeerde het slachtoffer met een vals stuk te overtuigen. Dit is een verzwarende omstandigheden. Ik eis een strenge toepassing van de strafwet”, eiste de procureur. De vrouw stond terecht voor diefstal en misbruik van vertrouwen.

Op camerabeelden van bankkantoren in Kortemark en Diksmuide was volgens het openbaar ministerie te zien hoe de vrouw erg frequent sommen geld afhaalde met de kaart. In verklaringen gaf ze toe uiteindelijk toe dat ze het geld ontvreemdde om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

De vrouw verscheen niet op het toneel in de rechtbank, dus spreekt de rechter op 26 maart een vonnis uit bij verstek. Het slachtoffer is inmiddels overleden. Zijn zoon, inmiddels de ex van de beklaagde, stelde zich burgerlijke partij.