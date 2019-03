Vrijwilligers Sociaal Huis in de bloemetjes gezet Timmy Van Assche

03 maart 2019

12u43 0 Kortemark Het Sociaal Huis plaatste haar 22 vrijwillige krachten uitdrukkelijk in de kijker.

Het Sociaal Huis van Kortemark kan rekenen op de medewerking van 22 vrijwilligers. “Elk op hun manier vormen zij een meerwaarde binnen de dienstverlening naar de meest kwetsbare mensen in onze gemeente. Het is dan ook meer dan terecht om deze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten”, zegt het Sociaal Huis.

Mindermobielencentrale

Vijftien vrijwilligers engageren zich binnen de mindermobielencentrale. Mensen die niet over eigen vervoer beschikken en voor wie het gebruik van het openbaar vervoer niet mogelijk is, kunnen op deze dienst een beroep doen. De vrijwilligers brengen hen naar de gewenste bestemming. Samen zorgden zij in 2018 voor 640 ritten, in totaal maar liefst 20.331 kilometer. “Op zich lijkt dit een eenvoudige en beperkte opdracht, meestal is het meer dan dat. De autorit wordt een gebeuren waarbij de chauffeur-vrijwilliger en de passagier met elkaar in gesprek gaan, waar een luisterend oor geboden wordt voor vragen en bezorgdheden, waar leuke en moeilijke momenten gedeeld worden. Dit is van onschatbare waarde", benadrukt het Sociaal Huis.

‘Stoasje’

Daarnaast kan het Sociaal Huis rekenen op 5 vrijwilligers die zich op donderdag inzetten voor de Stationshub ‘De Stoasje’ waar ze meewerken om de talenten en mogelijkheden van de mensen met een beperking te ontdekken en te laten openbloeien.