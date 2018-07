Vrijdag afscheid van verongelukte motorrijder (46) 24 juli 2018

02u40 0

De familie van de verongelukte motorrijder Gino Piccavet (46) uit Zarren heeft een datum kunnen vastleggen voor de afscheidsplechtigheid. Die gaat aanstaande vrijdagmiddag door om 14.30 uur in de aula van begrafenisondernemer Geert Logghe in Kortemark. Iedereen die wil, kan Gino daar een laatste groet brengen. Gino kwam zaterdagnacht om het leven toen hij met zijn motor, een grote passie van hem, van de weg raakte op de Staatsbaan tussen Handzame en Zarren, op amper een kilometer van zijn woning. De vader van twee kwam van Bar La Gare in Kortemark en was eerst tegen een paaltje gebotst. "Wij zijn enorm aangeslagen, Gino was iemand die voor iedereen klaarstond", zegt zijn echtgenote Kathleen Marchand. "Daarom nodigen wij iedereen vrijdag uit om een groet te brengen aan Gino." (JHM)