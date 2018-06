Voortaan ook gezelschapsspelen te leen in bib 29 juni 2018

Tijdens de zomermaanden heeft de bibliotheek van Kortemark gezelschapsspelen in het aanbod. Er wordt gestart met een kleine collectie van 24 spelletjes. Iedereen zal een spel kunnen uitlenen voor een periode van maximaal vier weken. Grasduinen in het aanbod kan via de online catalogus van de bibliotheek. Meer informatie op de website http://kortemark.bibliotheek.be. (SVR)