Vijftien medewerkers geëvacueerd bij dakbrand Verduyn 07 juli 2018

02u26 0 Kortemark Bij groentenverwerkingsbedrijf Verduyn langs de Galgestraat is gisteren rond 16 uur brand uitgebroken. De schade bleef beperkt.

Achteraan ontstond een dakbrand in een loods waarin grote koelcellen staan. "Op het dak van die loods was een onderaannemer bezig met asfalteringswerken, aangezien er een nieuwe loods wordt tegen gebouwd omdat het bedrijf wil uitbreiden. Onder het dak, op de koelcellen, liggen dikke pakken isolatie. Bij de werken schoot een deel daarvan in brand. In afwachting van de brandweer werden de vijftien werknemers in de loods geëvacueerd. Omdat het al vrijdagmiddag was, mochten zij vervroegd naar huis", zegt Wouter Tack van Verduyn. De brandweer kwam brandweer massaal ter plaatse. Leden van de korpsen van Kortemark, Hooglede, Gits en Roeselare kwamen helpen. Er werd een gat gemaakt in het dak om alle smeulende isolatie te verwijderen. De schade is beperkt, de werknemers kunnen maandag weer aan de slag. (JHM)