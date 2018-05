Vijf maanden oude puppy gestolen uit tuin 14 mei 2018

02u39 0 Kortemark Een gezin uit Zarren is radeloos nadat hun 5 maanden oude puppy Vlekje van het ras cavalier king Charles werd gestolen uit de tuin. Ze vragen om uit te kijken naar hun honde, dat mogelijk wordt aangeboden op verkoopsites.

Dimitri Van Cauter (31) en Magaly Boydens (29) uit de Zarren-Lindestraat kregen vorige week een onaangename verrassing. "Toen ik dinsdagavond thuiskwam, was van Vlekje geen spoor meer", vertelt Magaly. "Enkel onze andere hond zat nog in de tuin. We hebben de hele buurt uitgekamd en alle buurtbewoners aangesproken, maar niemand heeft ons hondje gezien."





Aangezien de hond niet op eigen houtje uit de tuin kon ontsnappen door de stevige omheining, wijst alles op diefstal. "Ik wil oproepen om de politie te verwittigen mocht iemand ons hondje ergens te koop zien of weten waar het zich bevindt. Het beestje heeft geen papieren, aangezien die nog bij ons liggen. We willen Vlekje koste wat het kost terug. Onze kinderen, Alissa (7) en Iliam (4), zijn ontroostbaar. Ook onze andere viervoeter voelt zich ongelukkig en is de hele tijd op zoek naar Vlekje", aldus papa Dimitri.





(MMB/BBO)