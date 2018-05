Verzekeraar betaalt voor vervanging slecht asfalt in centrum 17 mei 2018

02u45 0

De verzekering zal opdraaien voor alle kosten van de heraanleg van (delen van) de Stationsstraat, de Handzamestraat en de Nieuwstraat.





Dat heeft schepen van Openbare Werken Johan Braem (Open Vld) maandag bekendgemaakt na een vraag van oppositieraadslid Mark Pollentier (N-VA). "Er werd een expert aangesteld en die heeft niets abnormaals gevonden in de stalen van de fabriek. Feit blijft wel dat het asfalt bij ons na amper drie maanden al afbrokkelde.





In zo'n geval komt de verzekering tussen. Vorige woensdag heb ik samen met de verzekeraar het volledige traject afgestapt en er werd gekozen voor een gedeeltelijke heraanleg. Het werk wordt dus niet volledig herdaan, maar het dossier blijft sowieso nog twee jaar openstaan. Als blijkt dat er ook problemen zijn in stukken die er nu goed bij liggen, zijn we ingedekt." (SVR)