Verpleegkundige reed te snel voor kind met wonde 17 mei 2018

Een thuisverpleegkundige uit Kortemark, die voor het Wit-Gele Kruis werkt, is voor de politierechter in Veurne verschenen. Ze reed in Diksmuide 89 per uur waar ze maar 50 mocht. Dat gebeurde op 14 mei vorig jaar, toen M.B. aanwezig was op een communiefeestje. "Een van de kindjes had zich bezeerd en bloedde aan de voet", vertelde M.B. "Ik was op dat moment de enige die het kindje kon verzorgen en spoedde me naar huis om mijn medisch materiaal te halen. In al mijn haast, op baantjes die ik niet zo goed ken, heb ik veel te hard gereden", verontschuldigde M.B. zich. Omdat het de eerste keer was dat de vrouw terechtstond in de politierechtbank, kreeg ze de gunst van een verkeerscursus volgen. (JHM)