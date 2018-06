Veroordeeld voor aanranding dochtertje (5) 27 juni 2018

Een vrouw (46) uit Handzame is samen met een pedofiele fotograaf (56) uit Moeskroen veroordeeld tot 40 maanden cel voor aanranding van haar vijfjarig dochtertje.





Ze stemde tegen betaling in met een naakte fotoshoot van haar en haar dochter, waarbij de pedofiel ook de geslachtsdelen van het meisje fotografeerde en hij haar kortstondig aanraakte. Dat kwam aan het licht nadat de vader van het meisje e-mailverkeer onderschepte en opdroeg om naar de politie te stappen. Volgens het vonnis van de Veurnse strafrechter wist de vrouw dat de man pedofiele bedoelingen had met haar dochter. Op zijn computer werden nog andere bezwarende beelden gevonden.





Het vijfjarig meisje, dat volgens psychologen levenslange trauma's kan hebben opgelopen, krijgt een schadevergoeding van 7.500 euro. De moeder en de fotograaf zijn ook voor 5 jaar ontzet uit hun burgerrechten en mogen 20 jaar lang geen gezagsfuncties over kinderen uitoefenen. (BBO)