Vernieuwde Aldi heropent op 2 juni 31 mei 2018

Komende zaterdag heropent het vernieuwde Aldi-filiaal langs de Staatsbaan in Handzame. Volgens Aldi wordt de winkel een van eerste filialen in België waar een nieuw concept geïntroduceerd wordt. "De inrichting is klantvriendelijker dan vroeger en er wordt resoluut ingezet op verse producten, met met een uitgebreide broodafdeling en een versmarkt.





Sommige klanten zullen even naar de prijskaartjes moeten kijken om er zeker van te zijn dat ze nog bij Aldi aan het winkelen zijn", zegt regionaal managing director Patrick Decock. In de komende anderhalf jaar worden alle 450 filialen in België omgevormd naar het nieuwe concept. (SVR)