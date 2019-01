Verkeerscursus voor hardrijdende begrafenisondernemer JHM

14 januari 2019

13u35 0

Een begrafenisondernemer uit Kortemark moet van de politierechter in Veurne een verkeerscursus volgen nadat ze betrapt werd op overdreven snelheid. F.V. werd in de Handzamestraat in Kortemark vorig jaar geflitst toen ze 91 reed in de bebouwde kom. “Het is geen geldig excuus, maar de vrouw was op weg voor een dringende oproep in verband met een overlijden. Ze wilde zo snel mogelijk bij de familie zijn”, sprak haar advocaat. “Ze rijdt 80.000 kilometer per jaar en dit is haar eerste veroordeling.” De vrouw kreeg geen geldboete of rijverbod, maar moet wel een verkeerscursus volgen.