Verkeerscrimineel krijgt ‘dikke boterham’ aan straffen: jaar cel, 27 maanden rijverbod, boete en werkstraffen JHM

11 maart 2019

14u15 0

Een 37-jarige man uit Kortemark kreeg van de politierechter in Veurne ‘een dikke boterham’ aan straffen. Wouter R. kreeg voor liefst 9 tenlasteleggingen ineens straffen opgelegd. De man rijgt dan ook de veroordelingen aan elkaar. Hij werd op 31 januari en op 18 mei betrapt in Kortemark toen hij telkens onder invloed rond reed: eens met 1.63 promille en eens met 1.03 promille. Bovendien reed de man met een auto die niet gekeurd of ingeschreven was, beging hij nog enkele inbreuken en reed hij rond terwijl hij al een rijverbod had lopen. Ook dat was al niet de eerste keer. De man kreeg dus een heleboel straffen en moet in totaal 1 jaar naar de cel, moet 27 maanden rijverbod uitzweten en zijn vier proeven overdoen. Bovendien krijgt hij ook 15.200 euro boete, waarvan 8.800 euro met uitstel en moet hij vier werkstraffen voor in totaal 158 uren vervullen.