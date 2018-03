Verjaardag gevierd met joint in plaats van taart 13 maart 2018

Een man uit Kortemark riskeert voorgoed rij-ongeschikt te worden verklaard, omdat hij rondrijden onder invloed van drugs. S.P. werd op 15 december betrapt toen hij reed nadat hij een joint had gerookt. De man moest tegenover de politierechter al bewijzen dat hij probeert te stoppen maar slaagt daar niet in. "Het was toen mijn verjaardag en dat heb ik gevierd met een halve joint. Veel is dat niet. Ik ben gestopt met joints roken. Enfin, behalve in februari heb ik nog eens gerookt", klonk het weinig geloofwaardig. "Je had ook je verjaardag zoals iedereen kunnen vieren met een stuk taart", sneerde de procureur. "En dan ook geen spacecake", vulde de rechter aan. S.P moet zich nu laten onderzoeken door een dokter. Op 11 juni moet blijken of hij definitief zijn rijbewijs kwijtspeelt. (JHM)