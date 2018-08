Verboden wapens bij vechtpartij 10 augustus 2018

De politie Polder is woensdagmiddag rond 16 uur tussengekomen ter hoogte van het station van Kortemark voor een vechtpartij tussen jongeren. De politie controleerde vijf personen. Van een 16-jarige uit Kortemark nam de politie de bromfiets in beslag omdat die niet verzekerd was. Tijdens de fouille van een 23-jarige uit Roeselare trof de politie cannabis en twee verboden wapens aan. Alles werd in beslag genomen en er werd een pv opgesteld. (JHM)