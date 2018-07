Veganistische chef maakt restjessoep op Irie Vibes 27 juli 2018

De opvallendste nieuwkomer op de zeventiende editie van reggaefestival Irie Vibes is ongetwijfeld chef-kok Nicolas Decloedt. Naar aanleiding van de 'World Soup Day' maakte de chef van het Brusselse restaurant Humus x Hortense samen met het aanwezige publiek soep van groenten die anders voor de vuilnisbak zouden zijn. "In Brussel wordt na de markt elke week zo'n vier ton groenten weggegooid. Die verspilling is enorm frustrerend. Afgelopen zondag ben ik er na de markt 300 kilo groenten gaan uitkiezen. Daar heb ik gerechtjes van gemaakt voor de artiesten. Nu maken we een soepje van 100 kilo overschot van nv Verduyn." Nieuwsgierige buurtbewoonster Monique (66) hielp gewillig mee met uien snijden. Al verwonderde ze zich erg over de dreadlocks van de doorsnee bezoekers. "Toch vreemd dat iedereen hier een pruik aanheeft, niet? In die hitte zou ik dat toch afdoen." Het festival loopt ook vandaag en morgen nog. Headliner dit jaar is Channel One. (SVR)