Veelzijdig zanger Nick waagt opnieuw zijn kans in The Voice

Timmy Van Assche

21 maart 2019

12u04 0 Kortemark Na een eerste deelname in 2012 staat Nick Beernaert (46) opnieuw opnieuw op de planken van vtm’s The Voice. “De stress voor die ene minuut op het podium is ongelooflijk.”

Nick, actief in de grafische sector, bereikte zeven jaar terug de ‘battles’, maar besloot zich na rijp beraad toch opnieuw in te schrijven. “Eerlijk, ik was eerst niet van plan om opnieuw deel te nemen. Na mijn uitschakeling destijds was ik behoorlijk ontgoocheld, vooral omdat de coaches echt wel in me geloofden. Ik zag deelnemen aan The Voice echt als een wedstrijd en hoopte op meer. Maar mijn vrouw Sophie (40) praatte op me in. Onze kinderen Owen (17), Heaven (14), Fay (11), Liv (10) en Aiden (8) waren een flink stuk jongere bij mijn eerste deelname en nu zouden ze alles meer bewust meemaken. Het wordt alvast een spannend optreden. Want voor die ene minuut moet je je helemaal opladen en vervolgens voluit geven. De stress die daarbij komt kijken, is ongelooflijk.”

Funk, U2 en solo

Vrijdag om 20.40 uur is Nick te zien en te horen met het nummer ‘I wish’ van Stevie Wonder. “Uiteraard wil ik me opnieuw tonen aan het brede publiek. Zingen betekent voor mij ontzettend veel, het is een uit de hand gelopen hobby. Ik ben lid van verschillende projecten. Zo zing ik in U2be, een coverband van de wereldberoemde Ierse rockband U2. (knipoogt) Als we de fans mogen geloven, doen we het heel goed. Verder ben ik ook frontman bij de funky groep F-RENT en GFC of A Glass Full of Craziness, een heuse partyband. En ik ben ook solo actief op huwelijken en recepties. Ja, mijn agenda staat behoorlijk vol, maar we krijgen het voorlopig nog net gecombineerd met mijn job.” Meer info: www.nickbeernaert.be.