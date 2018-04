Veel schade bij ongeval 09 april 2018

02u34 0

In de Werkenstraat is er vrijdagavond, net buiten de bebouwde kom van Handzame, een aanrijding gebeurd tussen twee wagens. De 19-jarige L.D. botste er tegen de eveneens 19-jarige J.V. Na de botsing kwam er één wagen in de gracht terecht. Een van de auto's raakte ook straatmeubilair, waaronder verlichting. Ook een buurtbewoner heeft schade geleden. Niemand raakte gewond. (JHM)