Vandalisme in station Kortemark houdt niet op: bewoners, reizigers, gemeente én politie wachten op camera’s Jelle Houwen

20 december 2018

10u55 0 Kortemark Het vandalisme in het station van Kortemark houdt maar niet op. Al voor de derde keer in een week tijd richtten vandalen er schade aan. Nadat ze eerder een zetel uiteenrukten, sneuvelden nu de buitendeur en het raam aan het toilet. Omwonenden zijn het beu en schreeuwen om camera’s. “Ook wij hebben liever vandaag dan morgen omgevingscamera’s, maar zijn ook afhankelijk van Infrabel en Infrax”, zegt burgemeester Toon Vancoillie.

De bewoners rond het station en de reizigers die dagelijks de trein nemen in het station van Kortemark zijn het kotsbeu. Al voor de derde maal deze week hebben vandalen er schade aangericht. Nadat ze eerder een pas geïnstalleerde zetel al na twee dagen kapot trokken, werden nu ook de buitendeur en het glas van de deur van het damestoilet vernield. Zo komt er maar geen einde aan de reeks vandalenstreken in het station. Op amper enkele maanden tijd is er al sprake van een tiental feiten. Eerder werden al tal van fietsen vernield, glas op het perron stukgeslagen, een rioolputje geopend en met een zware betonblok een van de toiletten vernield. Ook de wachtzaal werd al meerdere malen besmeurd. Nochtans doet de gemeente er alles aan om het stationsgebouw en de omgeving een opfrisbeurt te geven. Vorig jaar kwamen ze met NMBS overeen om het gebouw in concessie over te nemen en een nieuw elan te geven. Er wordt een mobiele hub in onder gebracht, sinds de overname is de wachtzaal ook weer open (nadat die jaren gesloten waren) en uitgerust met een tijdsslot en recent werd ook het stationsplein vernieuwd. Maar de vandalen lijken er plezier in te scheppen om te blijven toeslaan en de foto’s daarvan op sociale media te zien verschijnen.

De roep bij de bewoners om camera’s wordt steeds luider. Die camera’s komen er ook en zijn al besteld door de gemeente maar kunnen nog niet geplaatst worden. “Liever vandaag nog dan morgen hangen we de twee voorziene omgevingscamera’s”, zegt burgemeester Toon Vancoillie. “Er komt een aan de fietsenstalling en een in de wachtzaal. Vanuit de gemeente is alles voorzien in de budgetten maar wij zijn ook aan het afwachten op andere partijen. Zo moet Infrax eerst een glasvezelkabel trekken in het gebouw, waarna wij de camera kunnen hangen. Die zullen we zelf plaatsen. En de buitencamera moet geplaatst worden door Infrabel, die het nog niet deed. Beide camera’s bekostigen wij wel zelf. Wij zullen nu opnieuw aandringen op een snellere levering.” Ook de politie is op de hoogte van het probleem. “De omgeving van het station is opgenomen in de route voor de patrouilles maar uiteraard is het onmogelijk om daar continue een ploeg te zetten. De vandalen kunnen er zich ook makkelijk verschuilen. We vragen aan de gemeente om dringend actie te ondernemen. Camera’s zullen misschien niet volledig zaligmakend zijn, ze kunnen toch wel helpen. En we vragen ook aan de burgers om waarnemingen te melden, zeker als ze zouden weten wie de vandalen zijn”, zegt korpschef Johan Geeraert.