Vandalen slaan twee keer toe in één week tijd 28 mei 2018

02u32 0

Vandalen hebben afgelopen weekend voor de tweede keer in een week tijd toegeslaan in de Torhoutstraat. Ze trokken bloemen uit, smeten fietsen op straat én lieten een ravage na op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool.





Fietsen in het midden van de straat, omvergegooide bloempotten, kapotte plantjes... De bewoners van de Torhoutstraat in Kortemark wreven zich zaterdagochtend de ogen uit bij het ontwaken. Het was al de tweede keer in amper een week tijd dat vandalen de buurt viseerden. Vorig weekend sneuvelden de grote ramen van de tribune van SVD Kortemark. Administratief directeur Sandra van gemeentelijke basisschool De Kreke was als een van de eersten ter plaatse en reageert aangeslagen. Bij het binnenkomen waren alle plantjes uit de grond getrokken, palen waren vernield en zitbanken werden omgeplooid. Ook kinderfietsjes lagen in de struiken verspreid. "Dit is schandalig", reageert de school. Na een grondige inspectie bleek de schade al bij al mee te vallen. "Ze zijn gelukkig niet binnen geweest", zegt de directie.





Bij jeugdhuis 'De Fauteuil' boden ze zaterdagochtend spontaan hun hulp aan om mee te helpen opruimen. "Het jeugdhuis had vroeger een slechte naam. De laatste tijd hebben we hard gewerkt om dat te veranderen. Toch bestaat de kans dat de daders voordien in het jeugdhuis zaten. We willen zo aantonen dat we elke vorm van geweld of vandalisme afkeuren", zegt Viktor Puype. (MMB)