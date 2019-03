Vanaf juni wordt ‘zorgparkeren’ mogelijk, gemeenteraad keurt reglement goed Timmy Van Assche

26 maart 2019

17u40 0 Kortemark Binnenkort wordt zorgparkeren ook in Kortemark mogelijk. De gemeenteraad heeft het reglement officieel goedgekeurd tijdens de jongste zitting.

Zorgverstrekkers, zoals dokters en verplegers, vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Ze verliezen daardoor heel wat tijd die ze eigenlijk aan hun patiënt kunnen besteden. Zorgparkeren moet dit euvel verhelpen. Wie een privéparkeerplaats heeft, bijvoorbeeld voor een oprit of garage, kan die ter beschikking stellen aan zorgverstrekkers. Enerzijds kleven de eigenaars een sticker voor de parkeerplaats of garage, de zorgverstrekkers leggen op hun beurt een kaart achter de voorruit van hun wagen. Daarop staat onder meer een telefoonnummer, zodat eigenaars in geval van nood de zorgverstrekker kunnen bereiken om hun wagen te verplaatsen.

“We kregen veel vragen van zorgverstrekkers om het reglement ook in Kortemark in te voren”, zegt schepen Christine Logghe (CD&V). “We hebben hiervoor advies ingewonnen van de lokale politie. Met het zorgparkeren toont Kortemark haar warm hart." Het voorstel om zorgparkeren werd twee jaar terug voorgesteld door raadslid Mark Pollentier (N-VA). “Dit nieuwe parkeerregime staat symbool voor verdraagzaamheid. In bijvoorbeeld Diksmuide (en Oostende, red.) was dit al van kracht, ik ben dan ook blij dat Kortemark ook op de kar springt.” Het reglement gaat op 1 juni van kracht. Geïnteresseerden kunnen voor een sticker en parkeerkaart terecht in het Sociaal Huis.