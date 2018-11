Valère en Laura vieren diamant 27 november 2018

Valère Vandepoele (84) en Laura Soenen (87) uit de Pollaertstraat in Werken zijn in het gemeentehuis ontvangen ter gelegenheid van hun 60ste huwelijksverjaardag.





Valère is afkomstig uit Werken en Laura groeide op in Staden. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Kortemark en stapten in 1958 in het huwelijksbootje. Ze kregen zes kinderen (Eddy, Marc, Martine, Christine, Christa en Linda), tien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Valère is duivenmelker en werd meerdere malen kampioen.