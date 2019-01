Vaderschap gevierd met joint achter het stuur, nu voor rechter JHM

14 januari 2019

13u45 0

Een 32-jarige man uit Kortemark kreeg van de politierechter in Veurne 3.200 euro boete, waarvan 2.000 euro met uitstel, en 90 dagen rijverbod, waarvan 70 met uitstel, nadat hij betrapt werd toen hij rondreed met een joint achter het stuur.

S.D. moet ook zijn vier proeven opnieuw afleggen en een verkeerscursus volgen. Daarmee ontsnapt hij wel aan veel erger, want er was ook gevraagd om de man lichamelijk voorgoed ongeschikt te bevinden om nog een wagen te besturen. Dat komt omdat S.D. al eerder betrapt werd toen hij rondreed onder invloed van cannabis, iets wat hij zelf verklaarde toen de politie hem op 29 maart tegenhield. Maar een deskundige oordeelde dat S.D. niet verslaafd was. De man had wél een origineel excuus waarom hij een joint had opgestoken. “Ik ben namelijk net vader geworden en wil dat op deze manier vieren”, zei hij.