Unizo krijgt twee voorzitters aan het hoofd: Heidi Vandenbroecke en Ivan Kimpe Timmy Van Assche

29 maart 2019

09u41 0 Kortemark Timothy Debaillie stopt na vele jaren als voorzitter van de ondernemersvereniging van de gemeente. Hij wordt opgevolgd door twee nieuwe voorzitters, Heidi Vandenbroecke en Ivan Kimpe. Ze kozen bewust voor de formule van een duo-voorzitterschap.

Timothy was voorzitter van Middenstand Groot-Kortemark tot en met 2012 en vanaf 2016 vaart de vereniging onder de Unizo-vlag. Zijn eerste opvolgster, Heidi Vandenbroecke, runt al geruime tijd ‘FOOD@LOCATION’ waarbij ze verschillende mogelijkheden aanbiedt van traiteur, kok aan huis, events, afhaal tot workshops, zowel voor bedrijven als particulieren. Ivan Kimpe, die samen met Heidi aan het roer komt te staan, is actief bij bouwbedrijf Kimpe, gaande van nieuwbouw-, verbouwopdrachten tot betonwerken. Hun gezamenlijke ervaring zorgt ervoor dat zij weten wat er reilt en zeilt bij de ondernemers, wat een belangrijke troef zal zijn voor Unizo Kortemark.

“Fier op bestuurskern”

“De voorbije jaren hebben we met het Unizo-bestuur enkele grootse zaken gerealiseerd. Zo is er de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie onder de vorm van ‘Eat, meet & drink’ die dit jaar een 350-tal aanwezigen wist te lokken. Ook het event ‘Kortemark Verwent!’ groeide uit tot een van de grootste in de streek”, vertelt het duo. “Wij zijn fier op de bestuurskern, die evenwichtig is opgebouwd met mannen en vrouwen uit de verschillende sectoren - vrije beroepen, retail en diensten.”

Brug slaan tussen politiek en ondernemers

De eerste organisatie van de nieuwe voorzitters was een ‘Ondernemersbar’, waar gelijkgestemden elkaar konden ontmoeten en netwerken met een hapje en een drankje. “Wegens het grote succes staat er een volgende editie gepland op 17 november.” De vereniging wil ook de brug vormen voor en met de Kortemarkse ondernemers naar het gemeentebestuur. Samen met lokale ondernemers willen ze ideeën onderling uitwisselen. Ook verspreiden van informatie naar zelfstandigen blijft een vast onderdeel van de agenda. Op 28 mei is er een infomoment omtrent websites voor zelfstandigen en professionelen.