Uitverkochte Dreambeats viert jubileum met 4 podia 28 juni 2018

02u29 2 Kortemark De vijfde editie van het populaire dancefestival Dreambeats staat voor de deur. Het jubileum wordt gevierd met vier podia. Er worden 5.000 danceliefhebbers verwacht.

De opbouw van het immense terrein is een kleine twee weken geleden begonnen en volgens de organisatie zit alles op schema. Gisteren werd de laatste hand gelegd aan de main stage, dat met 45 breed op 22 meter hoog een stuk groter is dan vorig jaar. "Een manier om ons trouwe publiek te bedanken", zegt Pieter Vanoverschelde. "Alle vijfduizend kaarten zijn zo goed als de deur uit. We stevenen dus af op een uitverkochte editie."





In tegenstelling tot vorig jaar vindt Dreambeats terug plaats aan het wachtbekken in de Krekemeersen. "Blij dat we terug aan het wachtbekken zitten", gaat Vanoverschelde verder.





"Back to the roots, zeg maar. Bovendien zit het weer enorm goed mee, dus we kunnen goed voortwerken. Het publiek mag de beste editie ooit verwachten. Zo is er om middernacht een spectaculaire lasershow en natuurlijk is er nadien ook weer vuurwerk. We brengen het kruim van de Belgische club-scène naar Kortemark en door een vierde podium te voorzien hebben we echt voor elk wat wils en kunnen we nog breder gaan qua muziekgenres." Het festival vindt plaats op 30 juni.