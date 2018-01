Tweedehandsbeurs Gezinsbond 29 januari 2018

Op zondag 4 februari organiseert de Gezinsbond tussen 13.30 uur en 16 uur terug een tweedehandsbeurs in baby- en kindermateriaal in OC De Kouter in de Ichtegemstraat. Verkopers kunnen zich inschrijven via gezinsbondkortemark@gmail.com. (SVR)