Twee nieuwe zebrapaden op komst 19 april 2018

Handzame





Er worden binnenkort twee nieuwe zebrapaden geschilderd in Kortemark en Handzame. Dat werd maandag beslist tijdens de gemeenteraad. In de Ichtegemstraat komt er een nieuw zebrapad ter hoogte van de ingang van buitenschoolse kinderopvang OkieDokie. In de Sacramentstraat in Handzame komt er een zebrapad ter hoogte van huisnummer zes, waar een werkplaats gelegen is. (SVR)