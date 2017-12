Twee Macedoniërs verantwoordelijk voor tien inbraken 02u28 40

De politie heeft twee Macedoniërs van 42 en 47 jaar opgepakt die verantwoordelijk zijn voor tien inbraken. De laatste weken werden veel meldingen gemaakt van inbraken in de regio rond Kortemark en Diksmuide. De politie stuurde extra patrouilles op pad. Dat leidde donderdag tot succes. De politie kreeg een gouden tip van een inwoner van Kortemark die de nummerplaat noteerde van een verdachte auto. Aan de Belhutte in Koekelare kon de politie de twee Macedoniërs oppakken. Agenten hadden hen op heterdaad betrapt bij een inbraak in de Stationsstraat in Houthulst . Uiteindelijk werd het duo klemgereden. Ze zijn intussen aangehouden. Ze worden verdacht van in totaal tien feiten en zijn wellicht verantwoordelijk voor de opvallende stijging in het aantal woninginbraken de laatste weken. Op jaarbasis is de stijging echter ook merkbaar. Zo werden in heel 2016 in Kortemark én in Diksmuide samen twaalf inbraken gepleegd. In beide gemeenten apart staat de teller voor 2017 nu op zeventien inbraken. (JHM)