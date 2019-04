Tuinafval in brand in holst van de nacht JHM

08 april 2019

12u28 0

De brandweer van Kortemark kreeg in de nacht van zondag op maandag iets na 2 uur een oproep binnen voor een brandje in de Amersveldestraat in Handzame. Bij aankomst zagen de brandweerlui dat wat tuinafval aan het branden was. Het brandje kon snel geblust worden. Hoe de brand ontstond is niet meteen duidelijk. De politie stelde een pv op.