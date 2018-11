Trucker ramt elektriciteitspaal: straat ganse dag afgesloten Jelle Houwen

30 november 2018

De Hospitaalstraat in het centrum van Kortemark zal vandaag de ganse dag afgesloten blijven nadat een trucker vanmorgen rond 8 uur een elektriciteitspaal stuk reed. Dat gebeurde toen de trucker achterwaarts de bouwwerf van de oude brouwerijsite wou inrijden. Hij week te ver uit en ramde de elektriciteitspaal. Die brak onderaan nagenoeg volledig af. De paal wordt enkel nog recht gehouden door kleine stukken beton en metalen bevestigingsstukken. Omdat de vrees bestaat dat de paal toch omvalt sloot de politie de straat aan weerszijden af. Dat zal vermoedelijk nog de ganse dag zo blijven want Infrax zal heel wat werk hebben om de paal te vervangen. Het gaat immers net om een elektriciteitspaal waar bovenaan tal van vertakkingen zijn. Al die stroomkabels moeten een voor een afgekoppeld worden en zullen over straat bengelen. Enkele tientallen gezinnen in de straat zullen vandaag door de werken wellicht enkele uren zonder stroom zitten. Wellicht zal de straat pas deze late namiddag terug opengaan. De trucker bleef na het ongeval overigens ter plaatse. (JHM)