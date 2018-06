Truck en twee auto's botsen 12 juni 2018

Op de Rijksweg in Torhout zijn gisterochtend om 8.35 uur twee auto's en een truck gebotst. De 32-jarige M.D. uit Kortemark reed in de richting van Lichtervelde en stopte ter hoogte van de buurtwinkel om een voetganger over te laten op het zebrapad.





De 30-jarige S.L. uit Kortemark, die met haar auto achterop reed, kon ook tijdig stoppen. Maar W.D. uit Ledegem merkte dat te laat op. De 50-jarige trucker reed eerst S.L. aan, die op haar beurt tegen de auto van M.D. gekatapulteerd werd. Er vielen geen gewonden, maar beide auto's waren niet meer rijvaardig. Er was behoorlijk wat verkeershinder. (JHM)