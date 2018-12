Tractor kantelt: 8.000 kilo wortelen breken deel huis af Jelle Houwen

11 december 2018

In de Vijfhuishoekstraat in Kortemark op de grens met Torhout gebeurde dinsdagmiddag rond 13.30 uur een spectaculair ongeval. Een zware tractor kwam net van een veld even verderop gereden en vervoerde in zijn aanhanger 8.000 kilogram wortelen. In de bocht ging het echter fout en de zware aanhanger kantelde. Of dat gebeurde door het te snel nemen van de bocht of dat de aanhanger plots los schoot is onduidelijk. De aanhanger zelf belandde in de voortuin van een oude woning maar het grootste deel van de wortelen belandde tegen het huis. Door de grote druk van de massa wortelen begaf de voorgevel van de voorbouw van de woning het. De gevel stortte deels in en honderden kilo’s wortelen belandden in het huis. Daarbij vielen geen gewonden want de bewoonster is pas recent verhuisd naar een serviceflat in Kortemark. Na het ongeval kwamen er enkele loonwerkers ter plaatse om de aanhangwagen terug recht te hijsen. Dat kon pas nadat er eerst honderden kilo’s wortels door de brandweer van Kortemark uit de aanhanger werden gehaald. Daarna kon de aanhanger gerecht worden. Loonwerker Thomas, die aan het stuur zat van de John Deere toen de aanhanger kantelde hielp daarbij. “Ik heb geen idee hoe het ongeval is gebeurd”, zei hij wat aangeslagen. “Opeens voelde ik de aanhanger kantelen en stond ik machteloos: zo’n gevaarte kan ik nooit meer tegenhouden. Gelukkig bleef de tractor wel overeind. Ik was op weg naar Ardo om daar de wortels af te leveren, maar dat kan nu uiteraard niet meer. ” Nadat alle wortels verwijderd en overgeladen waren stutte de brandweer de woning en maakte de voorgevel dicht. Het oude huis is voorlopig onbewoonbaar maar zou misschien later toch gesloopt worden. Door het ongeval was de weg tijdelijk volledig versperd. Door een combinatie van wortelpap en gelekte olie was de baan er ook erg glad. De brandweer moest de Vijfhuishoekstraat nog schoonspuiten.