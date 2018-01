Toon Vancoillie trekt opnieuw Open Vld-Lijst 22 januari 2018

Kortemarks burgemeester Toon Vancoillie wordt lijsttrekker voor Open Vld en gaat volop voor een nieuwe termijn als burgemeester. Lijstduwer wordt huidig schepen van Openbare Werken Johan Braem. Op de voorlaatste plaats komt Ronny Vierstraete.





Respectievelijk Lynn Vermote en Stefaan Vercooren nemen de tweede en de derde plaats in. Vooral van de jonge Lynn Vermote (29), die in de eerste helft van deze legislatuur als gemeenteraadsvoorzitter zetelde, wordt veel verwacht.





"In 2012 was Lynn de jongste kandidate over alle partijen heen. Van op plaats veertien werd ze meteen verkozen", aldus Vancoillie. "Door haar de tweede plaats te geven tonen we enerzijds dat we staan voor verjonging, maar tegelijk hebben we ervaring in huis. Ik ben trots met deze groep naar de kiezer te mogen trekken. We hopen de grootste partij van Kortemark te blijven."





Opmerkelijk genoeg wordt de lijst normaliter pas halfweg augustus bekend gemaakt, maar dit keer maakt de Open Vld een uitzondering. "Er doen allerlei cowboyverhalen de ronde. Daar moesten we een antwoord op bieden", aldus voorzitter Gino Speecke. (SVR)